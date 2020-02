Salvini a Napoli: evento all’Augusteo e poi cena a Villa Domi (VIDEO) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Matteo Salvini scende in campo “per mandare a casa De Luca e de Magistris”. Dalla sua pagina fb il leader della Lega annuncia la tappa a Napoli, martedi’ 18 febbraio al teatro Augusteo alle 18,30. L’ex ministro arriva in citta’ pochi giorni prima delle suppletive – che si terranno il 23 febbraio – e che vedono come candidato al Senato del centrodestra il consigliere comunale Fi, Salvatore Guangi. Una decisione quella di Salvini che arriva dopo l’annullamento dell’evento a Scampia frenato dalle sardine. Dopo la convention all’Augusteo in serata il leader del Carroccio incontrera’ I militanti per una cena a Villa Domi. https://www.anteprima24.it/wp-content/uploads/2020/02/WhatsApp-VIDEO-2020-02-06-at-18.10.10.mp4 L'articolo Salvini a Napoli: evento all’Augusteo e poi cena a ... anteprima24

