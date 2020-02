Luna Piena della Neve, in Arrivo Lo Spettacolo di una delle più Grandi del 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) In Arrivo la “SuperLuna” , il 9 Febbraio è attesa la Luna Piena della Neve, un meraviglioso Spettacolo astronomico che quest’anno sarà la quarta, molto più vicina alla Terra, quindi una visione davvero meravigliosa che lascerà tutti col fiato sospeso. Il 2020 sarà un anno Lunare molto ricco; quattro eclissi penombrali, una Luna Blu, una Luna Nera e ben quattro Superlune. La prima è prevista per l’appunto il 9 Febbraio, un’apparizione molto vicino alla Terra, per cui ci apparirà molto più grande. Non tutti sono d’accordo, perché secondo alcuni astronomi la distanza non sarà tale da definirla “SuperLuna”, in quanto la Luna non rientra nei parametri, per cui la distanza registrata non è così vicina come si crede, anzi è molto più lontana rispetto alle aspettative. Sta di fatto che se il cielo è sereno, godremo di un meraviglioso ... youreduaction

