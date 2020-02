L’astronauta Luca Parmitano in viaggio verso la Terra: la Soyuz si è staccata dalla Stazione Spaziale (Di giovedì 6 febbraio 2020) Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, si è congedato dai colleghi ed è entrato alle 03:30 circa nella navetta russa Soyuz per cominciare il suo viaggio di rientro a Terra con i colleghi Alexander Skvortsov e Christina Koch. Il portello che separa la navetta dalla Stazione Spaziale è stato chiuso come da programma e a bordo della ISS sono rimasti il nuovo comandante Oleg Skripochka con i colleghi Andrew Morgan e Jessica Meir, entrambi della NASA. L’undocking, il distacco dalla Stazione è avvenuto alle 06:50 ora italiana: la Soyuz toccherà Terra alle 10:14, nelle steppe del Kazakistan. Il rientro a Terra di Luca Parmitano Credit: ESA Il percorso verso casa per Luca, Christina e Alexander è più breve di quello di andata: dopo sei mesi nello spazio, ed un anno intero per Christina, ci vogliono meno di quattro ore dal distacco all’atTerraggio nella ... meteoweb.eu

aibexint : RT @ASI_spazio: Il rientro sulla Terra dell'astronauta dell' @ESA, l'italiano @astro_luca al termine della sua seconda missione di lunga du… - vedanama : RT @ASI_spazio: Il rientro sulla Terra dell'astronauta dell' @ESA, l'italiano @astro_luca al termine della sua seconda missione di lunga du… - Gfrabus : RT @ASI_spazio: Il rientro sulla Terra dell'astronauta dell' @ESA, l'italiano @astro_luca al termine della sua seconda missione di lunga du… -