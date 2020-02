La posta del cuore del Dottor InstAmore (Di giovedì 6 febbraio 2020) Problemi di cuore? Chiedete al DottorInstAmore, alias Giulio Scarano, che ogni settimana risponde alle vostre domande. Ecco la prima puntata della sua posta del cuore. vanityfair

Alessiaaaa7 : RT @Ri_Ghetto: FIORELLO VESTITO DA MARIA DE FILIPPI CHE SCENDE LE SCALE CON LA CANZONE DI C'È POSTA PER TE SONO FORSE MORTO E QUESTO È IL P… - ANTEO17 : @paolocristallo @AnnalisaChirico E' UNA BACCANTE IN PREDA A UNA FRENESIA ESTATICA UNA INVASATA ADORATRICE DEL SIST… - martaph01 : @mistatesulca via posta del cuore ?? -