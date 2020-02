Kirk Douglas è morto, aveva 103 anni, l’annuncio del figlio su Instagram (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nelle ultimissime ore è venuto a mancare il noto ed amatissimo attore americano Kirk Douglas. Il padre dell’altrettanto amato Michael Douglas è morto alla veneranda età di 103 anni lasciando dietro di sè una carriera incredibilmente ricca, un meritato successo ed un’eredità di pregio per il cinema mondiale. Michael Douglas annuncia la morte del padre È proprio il figlio Michael Douglas ad annunciare al mondo che il suo adorato padre, Kirk Douglas, è appena venuto a mancare. Per farlo ha utilizzato il suo profilo Instagram su cui ha tenuto a scrivere un post ricco di affetto, gratitudine ed ammirazione. Esordisce così “È con tremenda tristezza che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciato oggi all’età di 103 anni”. L’attore parla dell’ammirazione che il mondo intero aveva per il padre, considerato una vera e propria ... kontrokultura

