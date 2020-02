Herald Sun Tour femminile 2020: Ella Harris è la più forte a Falls Creek. Lucy Kennedy conquista la classifica generale (Di giovedì 6 febbraio 2020) Vittoria a sorpresa sul traguardo di Falls Creek in occasione dElla seconda e ultima tappa dell’Herald Sun Tour femminile 2020, che ha visto trionfare la portacolori dElla nazionale neozelandese Ella Harris. La giovane, classe 1998, alla sua prima vittoria da professionista, è riuscita a sopravanzare con un allungo dell’ultimo minuto le australiane Sarah Gigante (TIBCO-SVB) e Lucy Kennedy (Mitchelton-Scott), la super favorita del giorno ma che, mancata vittoria di tappa a parte, bissa comunque il primato in classifica generale, portandosi nuovamente a casa, come accadde nel 2019, la maglia di leader davanti a Jaime Gunning (Specialized) e Arlenis Sierra (Astana). Grande bagarre in gruppo sin dai primissimi chilometri di gara. Il forcing per tentare la fuga del giorno ha causato anche una caduta massiccia che ha mandato a terra diverse atlete compresi l’azzurra ... oasport

