Coronavirus, 35 italiani sulla nave ferma in Giappone. A bordo 20 infetti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Giappone aveva messo due giorni fa la nave in quarantena perché alcune persone avevano sviluppato i sintomi del virus di Wuhan dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong il 25 gennaio scorso. fanpage

riotta : II #coronavirus sta svelando cosa stanno diventando tanti fra noi italiani più di ogni cosa: cupi, solipsisti, ignoranti, spaventati. - Agenzia_Ansa : L'Oms dichiara l'emergenza globale per il #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in Cina oltre 8100 casi e 212 morti, il paese sempre più isolato. Per italiani provenienti da Wuhan q… -