Campania, maestre picchiavano bimbi e li chiudevano in una stanza buia, scatta il divieto di dimora (Di giovedì 6 febbraio 2020) Schiaffi al volto, colpi sul capo, strattonamenti, pizzichi e punizioni chiudendo i bimbi in una stanza buia: sono accusate di tutto questo quattro maestre del Beneventano per le quali è... ilmattino

mattinodinapoli : Campania, maestre picchiavano bimbi e li chiudevano in una stanza buia, scatta il divieto di dimora -