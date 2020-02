Calciomercato Inter: Guardiola vuole Skriniar, offerti soldi più Cancelo (Di giovedì 6 febbraio 2020) In estate il Manchester City tornerà alla carica per Milan Skriniar: pronta l’offerta per l’Inter con sul piatto anche Joao Cancelo Con ogni probabilità in estate il Manchester City tornerà alla carica per Milan Skriniar, punto fisso di Pep Guardiola che vorrebbe rinforzare con lo slovacco la difesa dei Citizens. Già in passato, il City si era spinto fino a 65 milioni, offerta rispedita al mittente. Secondo il Corriere dello Sport, l’idea del City sarebbe quella di inserire nell’operazione anche il cartellino di Cancelo, prelevato la scorsa estate dalla Juventus e quasi mai protagonista a Manchester. Il portoghese, a differenza di Torino ha lasciato un bel ricordo a Milano, ma nel 2018 il club nerazzurro non era nelle condizioni per riscattarlo dal Valencia. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : Dopo la partita di ieri, nuove riflessioni @Inter su capitolo attaccante: potrebbe arrivarne uno last minute e low… - DiMarzio : L’@Inter chiude per il giovane talento #Satriano del #Nacional, trattato anche dal @CagliariCalcio: domani l’arrivo… - DiMarzio : #Inter, idea #Slimani per l’attacco -