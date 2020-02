Birds of Prey: Margot Robbie svela quale tatuaggio di Harley Quinn ama di più (Di giovedì 6 febbraio 2020) La protagonista di Birds of Prey, Margot Robbie, ha svelato quale dei tanti tatuaggi di Harley Quinn ama maggiormente. Birds of Prey ha nuovamente come protagonista Margot Robbie e l'attrice ha svelato quale dei tanti tatuaggi di Harley Quinn è il suo preferito. Mary Elizabeth Winstead, che ha recitato con lei nel cinecomic al femminile della DC - di cui potete leggere la nostra recensione di Birds of Prey - le ha infatti posto la domanda durante un'intervista condivisa su YouTube. Margot Robbie ha quindi risposto: "Non lo vedete in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) perché è nascosto dal costume, ma in Suicide Squad si poteva un po' vedere. Sull'anca destra ha un delfino ... movieplayer

team_world : Che fantasmagorica giornata: #BirdsOfPreyIlFilm è AL CINEMA! Ecco perché non dovresti perderti il ritorno di… - vogue_italia : Da stasera al cinema ?????? - MissHolland_ : Ma quanto noiosi i miei amici che NON vogliono vedere con me Birds of prey....CHE PALLEEEEE -