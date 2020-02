Barcellona, intervento programmato l’11 febbraio: per Dembelè stagione finita (Di giovedì 6 febbraio 2020) La società azulgrana ha reso noto che l'attaccante francese Ousmane Dembele verrà sottoposto a intervento chirurgico il prossimo 11 febbraio, in Finlandia dove venne operato nel 2017 per un problema simile. stagione praticamente finita: per il Barcellona emergenza in attacco contro il Napoli in Champions League. fanpage

