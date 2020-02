Volley femminile, Scandicci sconfitta dal VakifBank Istanbul in Champions League ma è in corsa per i quarti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Scandicci è stata sconfitta dal VakifBank Istanbul per 3-0 (28-26; 25-19; 25-21) nella Champions League 2020 di Volley femminile. Le toscane, reduci da quattro vittorie consecutive nella massima competizione continentale, sono incappate nella prima sconfitta stagionale in Europa: il brusco stop contro la corazzata turca è costato il primo posto nel girone, ora la Savino Del Bene è seconda ma la qualificazione ai quarti di finale è ampiamente fattibile perché un successo contro il modesto Maribor nell’ultima giornata dovrebbe garantire di essere tra le migliori seconde con cinque successi all’attivo (il primo posto appare irraggiungibile, a meno che il VakifBank non perda a sorpresa contro la Lokomotiv Kalingrad già eliminata). Davanti ai 1000 spettatori del Palestra di Siena non c’è sostanzialmente stata storia, le padrone di casa hanno tenuto testa alle ragazze di ... oasport

