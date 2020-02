Vela, Mondiali Nacra 17 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Mancano ormai pochi giorni al via di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per quanto riguarda la Vela italiana nella fase di preparazione verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Lunedì 10 febbraio scatterà infatti ufficialmente il Campionato del Mondo 2020 della classe olimpica Nacra 17 a Geelong, in Australia. Si tratta dell’ultima rassegna iridata di questa categoria prima delle gare olimpiche di Enoshima, dunque si preannuncia un confronto diretto molto acceso tra le Nazioni più competitive ma anche tra i vari equipaggi appartenenti allo stesso Paese. Sicuramente l’Italia avrà i fari puntati addosso dopo aver vinto le ultime due edizioni del Mondiale con Ruggero Tita/Caterina Banti ad Aarhus 2018 e con Vittorio Bissaro/Maelle Frascari a Auckland 2019, ma non sarà assolutamente semplice confermarsi per la terza volta di fila sul tetto del Mondo. Le prime regate ... oasport

