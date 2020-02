Un adesivo delle SS nel comune che ha revocato la cittadinanza a Mussolini: “Siete come Bibbiano” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) A Settimo Torinese, città che la scorsa settimana ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, sono apparsi degli adesivi con il logo delle SS e la scritta: "Settimo Torinese come Bibbiano. I bambini non sono un business, proteggiamoli". Il comune ha sporto denuncia contro ignoti. fanpage

