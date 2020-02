Sanremo 2020, Fiorello: “Stasera sarò Maria De Filippi” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tra il serio e il giocoso, Fiorello ha commentato la prima serata del Festival di Sanremo e non ha escluso la possibilità di “travestirsi da Maria De Filippi” per la seconda serata, come aveva promesso in conferenza stampa. Fiorello: il successo di Sanremo Dopo le polemiche e le bufere social il Festival di Sanremo ha preso il via e, sembra, rispettando le aspettative. Fiorello ha commentato la prima serata dello show e i momenti più strabilianti: il mattatore più famoso della Tv ha lodato la performance di Achille Lauro e ha annunciato che anche lui canterà qualcosa durante la seconda serata. “Canterò una canzone inedita talmente bella che se fosse stata in gara avrebbe avuto l’opportunità di vincere qualcosa”, ha dichiarato. Quanto al successo della prima serata aveva confessato in conferenza stampa, per scommessa, che se tutto fosse andato come ... notizie

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -