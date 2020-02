Sanremo 2020, bufera sulla pubblicità: Striscia la notizia denuncia "la poca correttezza" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) A Striscia La notizia non sfugge nulla, nemmeno quando si tratta di Sanremo. Nel mirino del tg satirico di Mediaset ci finisce una camminata, quella di Amadeus ed Emma, durante la prima serata del Festival. "Passeggiata - scrive Striscia per introdurre la puntata - che è sembrata un pretesto per far liberoquotidiano

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -