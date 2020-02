NTmobile Valentine: SIM e primo mese in omaggio per San Valentino (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Manca pochissimo a San Valentino e le offerte dedicate alla festa degli innamorati come NTmobile Valentine sono già disponibili.L’operatore virtuale su rete Vodafone offre due SIM al costo di una e in omaggio il costo di attivazione e il primo canone mensile.NTmobile Valentine: l’offertaNTmobile Valentineè la tariffa dedicata a San Valentino, si può attivare fino al 15 febbraio, ha un costo mensile di 7,99€ e comprende:Minuti illimitati verso mobili nazionali;Minuti illimitati verso fissi nazionali;50 GB di traffico dati su rete 4G;mancano invece gli SMS che sono tariffati secondo il piano base.Acquistando l’offerta “Valentine”, sul sito dell’operatore QUI, ti saranno spedite due 2 SIM al prezzo di una ed in più, il primo mese di traffico è in omaggio per la SIM in regalo.Pertanto, 2 SIM hanno un costo di attivazione di 9,99€, invece che 19,98€, e ... pantareinews

Mondo3 : L’offerta “VALENTINE” di #NTmobile può essere acquistata da oggi al 15 febbraio 2020 solo on-line… - pianetatel : RT @mvno: NTmobile lancia VALENTINE, la promozione di San Valentino che regala la seconda SIM e il primo mese di chiamate e internet è grat… - telefoniatoday : RT @mvno: NTmobile lancia VALENTINE, la promozione di San Valentino che regala la seconda SIM e il primo mese di chiamate e internet è grat… -