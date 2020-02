Non decolla l’operazione centrodestra: Mastella pensa a un nuovo “patto con la città” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutil’operazione centrodestra non decolla. Dalle dimissioni di Clemente Mastella sono trascorse settantadue ore e negli ambienti vicini al sindaco non si registrano passi in avanti significativi sul percorso di costruzione di una coalizione politica. E in particolare, è con la Lega che l’ex Guardasigilli fa fatica a trovare sintonia. Appurata ormai la mancanza di dialogo con i vertici sanniti del Carroccio, pure dai referenti campani di Salvini non giungono segnali positivi. Nella giornata di ieri ci sarebbe stato un confronto tra l’ex Guardasigilli e uno dei massimi esponenti regionali del Carroccio ma dall’esito classificabile come interlocutorio. La scalata ad Alleanza per la Campania completata ieri da Claudio Mosè Principe e dal suo gruppo, inoltre, ingarbuglia ulteriormente la situazione. Come noto, infatti, anche la formazione centrista fondata dall’ex ... anteprima24

