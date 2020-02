Meteo pazzo, preoccupano Febbraio e Marzo per Gelo e Neve (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Siamo in una situazione Meteo davvero paradossale: nel giro di 24 ore siamo passati da temperature estive a temperature invernali, con un tracollo termico davvero eccezionale, registrato poche volte nella storia climatica moderna. Il problema è che si sono verificate delle temperature davvero incredibili il giorno 3 Febbraio (27°C i alcune zone del Piemonte, 26°C in Sardegna e più di 20°C a 1000 metri in Appennino Romagnolo), con un'anomalia Meteo climatica con pochissimi eguali nella storia del clima italiano. L'unico termine di paragone e l'eccezionale ondata di mitezza del 19 gennaio 2007, con valori localmente ancora più alti di quelli di ieri in Piemonte e molto più alti su buona parte della pianura lombarda ed emiliana, ieri alle prese con nebbie fitte e temperature decisamente più invernali. Successivamente, una vera e propria burrasca di vento ha portato un ... meteogiornale

TViweb : Post Edited: METEO – Ancora vento in Veneto - ADM_assdemxmi : RT @VanityFairIt: Arrivano vento, freddo e neve, ma la perturbazione dovrebbe spazzare via anche la nebbia e parte dello smog #Meteo https:… - VanityFairIt : Arrivano vento, freddo e neve, ma la perturbazione dovrebbe spazzare via anche la nebbia e parte dello smog #Meteo -