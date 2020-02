La bomber del Napoli femminile a Zeman: «A me più che cucinare, piace mangiare» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Martina Gelmetti, bomber del Napoli femminile, risponde con ironia sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno alle parole pronunciate qualche giorno fa da Zeman sul calcio femminile e la cultura legata alle donne che stanno in cucina «Effettivamente – e ci scherza su Martina – nell’immaginario collettivo il calcio è potenza e noi siamo viste come delicate e fragili. Peccato che io in cucina proprio non ci so stare. Vivo lontana dalla mia famiglia che abita a Verona, posso giurare: sopravvivo» L’attaccante, che ha conosciuto Zeman quando allenava il Lugano, scherza sulle parole del mister mangiando un muffin «Ecco, a me più che cucinare, piace mangiare. Sono la dimostrazione vivente che non solo i maschi mangiano» E infine invita Zeman a cena e gli invia un messaggio «non siamo più fragili, forse solo più pettegole» L'articolo La bomber del Napoli femminile a ... ilnapolista

