Cagliari, infortunio Pavoletti: l'attaccante rientrerà a marzo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) infortunio Pavoletti, l'attaccante sta cercando di recuperare in vista della seconda parte di stagione. Rientro previsto a marzo Manca ancora un mese. Leonardo Pavoletti è tornato al lavoro ad Assemini per completare il recupero, ma prima di rivedere in campo l'attaccante del Cagliari servirà attendere marzo 2020. Il giocatore rossoblù, infortunatosi al legamento crociato anteriore e al menisco esterno del ginocchio sinistro, sta cercando di recuperare dal lungo stop più in fretta possibile, ma al momento non ci sono ancora tempi certi. Tutti attendono il suo rientro, compreso Maran: il tecnico dei sardi vuole ritrovare una pedina fondamentale del proprio scacchiere.

