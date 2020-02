Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cosa succede mercoledì 5 febbraio 2020, anticipazioni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Che cosa succederà a Beautiful, Una Vita e Il Segreto nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio 2020? Scopriamolo insieme, grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni principali delle tre soap di Canale 5. Beautiful, news: Zoe non crede che Flo abbia partorito da poco Nelle vicende ambientate a Los Angeles, Zoe (Kiara Barnes) ha continuato a spiegare a Xander (Adain Bradley) i suoi sospetti sul conto del rapporto tra il padre Reese (Wayna Brady) e Flo Fulton (Katrina Bowden). Quest’ultima, intanto, ha mostrato le prime insicurezze riguardo l’adozione illegale di cui si è resa “complice”. Mentre Sally (Courtney Hope) e Wyatt (Darin Brooks) si sono detti preoccupati per l’equilibrio mentale di Hope (Annika Noelle), proprio la Logan si è recata con Liam (Scott Clifton) da Steffy (Jacqueline McInnes Wood) per far visita a “Phoebe” e ... tvsoap

