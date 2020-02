Allerta Meteo Scuole Chiuse Domani 6 Febbraio 2020, ecco le città interessate (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Domani è di nuovo Allerta Meteo ed in alcuni comuni italiani le Scuole resteranno Chiuse per Domani 6 Febbraio 2020, la giornata di oggi è trascorsa all’insegna del maltempo con abbondanti nevicate al nord e con pioggia e vento forte nel resto delle regioni del centro e sud italia, in alcune località le raffiche hanno superato i 160 kilometri orari. Le Scuole sono rimaste Chiuse in alcuni comuni dell’Irpinia anche il 5 Febbraio. Al momento si attendono ancora aggiornamenti sulla possibile chiusura anche per il 6 nei comuni di: Chiusano San Domenico, Vallata, Trevico, Vallesaccarda, Bisaccia, Torella dei Lombardi, Guardia Lombardi, Rocca San Felice, Sant’Angelo dei Lombardi, Teora. Al momento è arrivata la nota ufficiale dal comune di Napoli dove il sindaco De Magistris ha deciso di chiudere tutte le Scuole di ogni ordine e grado per la giornata di Domani 6 Febbraio 2020, ... circuitoscuola

