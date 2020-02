Achille Lauro criticato per le maniglie dell’amore, Myss Keta lo difende (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Achille Lauro ieri sera è tornato sul palco del Festival di Sanremo presentando il suo nuovo brano, Me Ne Frego, che si è classificato nono (su dodici) nella classifica parziale della giuria demoscopica. Durante l’esibizione Achille, vestito da capo a piedi Gucci, si è tolto la mantella rimanendo con un costumino aderente tutto sbrilluccicoso. Il completo, essendo aderente, ha evidenziato il fisico di Achille Lauro che è stato successivamente commentato a L’Altro Festival da un giornalista de L’Avvenire, che lo ha giudicato fuori forma e con troppi fianchi. Myss Keta, presente alla discussione, ha sbottato difendendo il cantante: “Non si vedeva così tanto rock glam dai tempi di David Bowie, aveva un look stellare. Ad Achille gli perdoniamo tutto, ci mancherebbe”. Nel dubbio, se volete recuperare i vari look della serata, premete ... bitchyf

