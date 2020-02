**Virus Cina: Cna Roma, perdite stimate del 30%** (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “Le disdette delle prenotazioni dei turisti cinesi, a cui si sommano anche quelle dei viaggiatori provenienti paesi del Sud est asiatico e dai paesi adiacenti alla Cina, porteranno perdite significative per il settore ricettivo Romano, stimate intorno al 30% del fatturato. Questo è vero soprattutto se si pensa che il periodo che va da fine dicembre a febbraio è particolarmente interessato dalla massiccia presenza dei turisti cinesi nel nostro Paese, a Roma in particolare, complici la coincidenza con il Capodanno cinese e il periodo di ferie ad esso connesso, raggiungendo oltre il 25% delle presenze di visitatori totali”. A sostenerlo in una nota è Marco Misischia, il presidente di Cna Turismo Roma. L'articolo **Virus Cina: Cna Roma, perdite stimate del 30%** Meteo Web. meteoweb.eu

**Virus Cina : nessun caso a Palermo - turista cinese ricoverato ha solo l’influenza** : Palermo , 31 gen. (Adnkronos) – nessun caso di Coronavirus a Palermo . Il turista cinese ricoverato oggi nel reparto Malattie infettive dell’ospedale Cervello ha un’influenza di tipo B. La conferma arriva all’Adnkronos dall’assessorato alla Salute della Regione siciliana. L’uomo che, da qualche giorno alloggiava in un hotel cittadino, stamani avrebbe accusato sintomi influenzali con febbre alta. Immediati ...

**Virus Cina : Speranza - ‘non seguo chi lucra politicamente’** : Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Io non voglio fare polemica, ma penso che l’Italia debba restare unita quando ci sono queste vicende che coinvolgono le comunità a livello internazionale e mondiale. Non ci si divide tra maggioranza e opposizione. Quindi, non in seguo chi intende lucra re politicamente su questa vicenda. Per me il paese deve essere unito, giocare insieme questa sfida e vincerla”. Lo ha detto il ministro ...

**Virus Cina : Conte - ‘tutte strutture in campo - anche Protezione Civile’** : Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Nel Cdm di domani “adotteremo misure in modo da mettere in campo tutte le strutture competente, ivi compresa la Protezione civile”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a palazzo Chigi. L'articolo **Virus Cina : Conte , ‘tutte strutture in campo , anche Protezione Civile’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Virus Cina : Georgieva (Fmi) - ‘impatto negativo su pil cinese già nel breve termine’** : Parigi, 29 gen. (Adnkronos) – “Seguiamo da vicino gli sviluppi in Cina ma è ancora troppo presto per quantificare l’eventuale impatto dell’epidemia sul pil cinese”. Tuttavia “anche se l’epidemia si dovesse fermare domani ci sarebbe comunque un impatto negativo nel breve termine” legato soprattutto alle ripercussioni sul turismo e sul settore manifatturiero. Ad affermarlo è il direttore ...

