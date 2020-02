VIDEO Sinner-Ymer, ATP Montpellier 2020: highlights e sintesi del primo turno. Vittoria dello svedese in due partite (Di martedì 4 febbraio 2020) Mikael Ymer ha battuto oggi l’azzurro Jannik Sinner nel primo turno del torneo ATP di Montpellier di tennis. Sul cemento indoor transalpino lo svedese si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e venticinque minuti di gioco. Di seguito le immagini ed i colpi salienti dell’incontro odierno. VIDEO GLI highlights DI Sinner-Ymer CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo oasport

federtennis : RT @SuperTennisTv: In diretta da Montpellier la sfida di 1° turno tra Jannik Sinner e Mikael Ymer! #tennis - SuperTennisTv : In diretta da Montpellier la sfida di 1° turno tra Jannik Sinner e Mikael Ymer! #tennis - Jannik_Sinner : RT @SuperTennisTv: Jannik il bomber ?? #tennis #NextGenATP (via Instagram @janniksin) -