Spazio: Solar Orbiter è pronto per il suo appuntamento con il Sole (Di martedì 4 febbraio 2020) Il satellite Solar Orbiter, costruito da Airbus, è stato installato nella carenatura protettiva e montato nella parte superiore del lanciatore. Ora è pronto per il lancio, previsto per la sera del 9 febbraio da Cape Canaveral. La prossima volta che il satellite vedrà il Sole sarà già nello Spazio, in viaggio verso il centro del Sistema Solare. La missione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) rivoluzionerà la nostra conoscenza su come il Sole genera e controlla la gigantesca bolla di plasma che circonda il Sistema Solare e influenza i pianeti. Solar Orbiter dispone di 10 strumenti di rilevamento in situ e remoti per scattare fotografie, rilevare spettri Solari, misurare il plasma del vento Solare, i campi Solari, onde e particelle energetiche molto vicine al Sole. Il veicolo spaziale, costruito nel Regno Unito, si avvicinerà al Sole ogni cinque mesi; nel punto più vicino, ... meteoweb.eu

