Scherma, Coppa del Mondo Torino 2020: programma, orari e tv. Il calendario del Grand Prix di fioretto (Di martedì 4 febbraio 2020) La Coppa del Mondo di Scherma sbarca a Torino nel weekend dal 7 al 9 febbraio. Scenderanno in pedana i migliori fiorettisti e le più forti fiorettiste del panorama internazionale. Ad aprire il programma, nella giornata di venerdì, ci saranno gli assalti eliminatori al femminile. Sabato, invece, andrà in scena la qualificazione al main draw maschile. Domenica sarà la giornata nella quale sarà determinato il podio. In casa Italia Grande attesa tra gli uomini per le prestazioni di Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola. Tra le azzurre ci si attendono riposte da Elisa Di Francisca, Alice Volpi, Arianna Errigo e Francesca Palumbo. Ricordiamo che nella tappa italiana di Coppa del Mondo di Scherma si svolgeranno solo gare individuali. Di seguito il calendario, il programma e gli orari della tappa di Torino di Coppa del Mondo di fioretto. Al momento non è stata ... oasport

