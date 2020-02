Sanremo 2020: si spaccia per fidanzato di Diletta Leotta, ricoverato (Di martedì 4 febbraio 2020) Un uomo si è presentato, la scorsa notte, all'hotel Royal di Sanremo, dicendo di essere il fidanzato di Diletta Leotta, una delle donne del Festival di Sanremo chiamate per affiancare Amadeus, poi ha chiesto una camera e di essere accompagnato dalla nota showgirl originaria della Sicilia. A quel punto, dopo aver capito che non si trattava di una persona particolarmente lucida, il personale dell'albergo ha allertato la polizia e l'uomo è stato identificato e ricoverato in psichiatria. Stando a quanto si apprende, avrebbe anche pronunciato alcune frasi sconclusionate sul Festival di Sanremo. Daniele Scardina: Diletta Leotta, altezza, anni, Instagram, chi è Tutto quello che c'è da sapere su Daniele Scardina, fidanzato di Diletta Leotta Sanremo 2020: si spaccia per fidanzato di Diletta Leotta, ricoverato ... blogo

