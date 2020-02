Sanremo 2020, bufera sulla finale registrata delle Nuove Proposte: “Il vincitore canterà sabato” (Di martedì 4 febbraio 2020) Non si placano le polemiche sul Festival di Sanremo 2020. In queste ore, sta facendo storcere il naso la decisione di non fare esibire i finalisti delle Nuove Proposte nel corso della serata di venerdì 7 febbraio, dedicata proprio alla finale dei giovani talenti. In conferenza stampa, Fasulo ha gettato acqua sul fuoco: "Il vincitore canterà durante la finale". fanpage

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -