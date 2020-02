Lo spettrometro magnetico AMS-02 torna a caccia di raggi cosmici (Di martedì 4 febbraio 2020) Il 6 febbraio 2020, in coincidenza con il ritorno dell’astronauta Luca Parmitano, il Dipartimento di Fisica di Milano-Bicocca in collaborazione con l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), organizza un evento interamente dedicato alla ricerca spaziale italiana e internazionale. Il 27 gennaio 2020 alle 11:50 è stato infatti acceso il nuovo sistema di raffreddamento – UTTPS del rivelatore di particelle AMS-02, che così ha potuto riprendere la sua attività di acquisizione dati. AMS-02 è l’unico strumento attualmente in orbita in grado di distinguere i deboli segnali di antimateria tra i differenti tipi di particelle presenti nello Spazio, indagando così sulla natura della materia oscura e ricercando possibili residui di antimateria dalle origini dell’universo. Quest’operazione ha comportato la più complessa attività extra-veicolare mai condotta da astronauti nella storia ... meteoweb.eu

