Letizia Ortiz | regina bellissima ma la figlia le ruba la scena La principessa Leonor | 14

Letizia Ortiz meravigliosa in blu elettrico ma il gesto del marito la gela (Foto) : Dai look più semplici a quelli in cui la regina Letizia Ortiz sfoggia tutto il suo charme, la moglie di Felipe di Spagna non sbaglia un outfit e anche in blu elettrico è lei la più bella (Foto). Tra tante bellezza ed eleganza e il protocollo da rispettare però ogni tanto per un attimo dimentica che in pubblico e soprattutto in occasioni importanti non può scambiare nessuna tenerezza con suo marito. Bello che cerchi la sua mano ma è terribile ...