Brad Pitt assente ai BAFTA per recuperare i rapporti col figlio - (Di martedì 4 febbraio 2020) Sandra Rondini L'attore, sempre presente ai tanti premi finora ricevuti per il suo ruolo nell'ultimo film di Quentin Tarantino, ha rinunciato all'ultimo momento a volare a Londra per ritirare il BAFTA solo per passare poche ore col figlio con cui ha il rapporto più difficile e delicato Brad Pitt è stato il grande assente dai prestigiosi premi BAFTA tenutisi a Londra domenica scorsa, nonostante abbia vinto il premio come Miglior attore non protagonista per il suo ruolo in "C’era una volta…a Hollywood". A ritirare il prestigioso riconoscimento in sua vece è stata Margot Robbie, anche lei interprete dell’ultimo film di Quentin Tarantino. L’attrice ha letto un breve discorso scritto da Pitt stesso, in cui ironizzava sulla Brexit e anche sulla Meghexit, davanti al Principe William e a sua moglie Kate, seduti in prima fila e ospiti d’onore, dato che William è il Presidente dei ... ilgiornale

