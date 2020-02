Agricoltore si ribalta con il muletto: muore schiacciato davanti al figlio (Di martedì 4 febbraio 2020) Tragedia a Lucca, dove un Agricoltore è morto sotto agli occhi di suo figlio dopo essersi ribaltato dal suo muletto. Il mezzo, da quanto si apprende, avrebbe schiacciato fatalmente l’uomo. Loriano Martini è il 68enne vittima di un terribile incidente avvenuto a pochissima distanza dalla ditta di ortofrutta e castagne che lui stesso gestiva. Il muletto sul quale si trovava stava percorrendo la strada verso l’azienda, ma per cause ancora in fase di accertamento si è rovesciato. Lucca, Agricoltore si ribalta con muletto Nella giornata di lunedì 3 febbraio, un Agricoltore di 68 anni ha perso la vita a Lucca dopo essere caduto dal suo muletto. Infatti, mentre percorreva la stradina che collega Casola a Pieve San Lorenzo, nel comune di Minucciano, il mezzo si sarebbe improvvisamente ribaltato e avrebbe schiacciato il lavoratore. A poca distanza, inoltre, si trovava suo figlio ... notizie

torinoggi : Sant'Antonino di Susa, il trattore si ribalta: agricoltore trasportato in elicottero al Cto - SiciliaTV : Un trattore si ribalta schiacciando un bracciante. Rosario Lo Vasco, 53 anni di Palma di Montechiaro, è rimasto coi… -