UNA VITA, anticipazioni puntata di martedì 4 e mercoledì 5 febbraio 2020 (Di lunedì 3 febbraio 2020) anticipazioni puntata 923 di Una VITA di martedì 4 e mercoledì 5 febbraio 2020: Il matrimonio di Antonito e Lolita è ormai alle porte e così Carmen e Casilda confezionano degli abiti elegantissimi. Samuel fa capire a frate Guillermo che gli pare di sentire ancora l’influenza negativa che padre Telmo esercita su Lucia… Padre Espineira si reca da Telmo… Lolita si arrabbia per via della perplessità che i suoi gusti in materia di vestiti suscita nelle donne di Acacias… Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UNA VITA, anticipazioni puntata di martedì 4 e mercoledì 5 febbraio 2020 su Tv Soap. tvsoap

