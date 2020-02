Scissione nelle Sardine, il gruppo di Roma si stacca: “La foto con Benetton ultimo di una serie di errori” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sardine di Roma, la Scissione dal resto del movimento Le Sardine di Roma si staccano dal resto del movimento. Ad annunciarlo è il loro rappresentante, Stephen Ogongo, in un comunicato diffuso sui social. Il motivo scatenante della Scissione sarebbe l’incontro tra i quattro fondatori bolognesi con Luciano Benetton e Oscar Farinetti al Fabrica, il centro di formazione per comunicatori fondato dalla famiglia Benetton, avvenuto sabato primo febbraio e immortalato in una foto diventata virale. “Sardine di Roma, da oggi in autonomia. Incontro con i Benetton solo l’ultimo degli errori dei fondatori bolognesi”, scrivono le Sardine Romane su Facebook. “L’incontro che i fondatori delle Sardine hanno avuto con Luciano Benetton è stato sbagliato, inopportuno. Un errore politico ingiustificabile, ma solo l’ultimo degli errori che Mattia Santori, Roberto ... tpi

brunonanniclibe : @GianfrancoDura3 I Renziani non insultano,dialogano e propongono.Nelle tante anime del PD ci sono molti generali sp… - violainpensiero : @chiossimanuela2 @djnutria57 Non dobbiamo ricadere nelle divisioni semplificate che giocano su questa scissione. So… -