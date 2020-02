Napoli, chiusa la Linea 1 della metro causa sciopero (Di lunedì 3 febbraio 2020) Napoli, Linea 1 della metro chiusa per sciopero. Tutte le stazioni sono off-limits. Chiuse anche funicolare centrale e Chiaia. Ciò, nonostante sia bassa l'adesione all'astensione dal lavoro proclamata per oggi dal sindacato. Ci saremmo aspettati una maggior adesione ad uno sciopero che nasce proprio per chiedere maggiori garanzie a tutela della salute dei dipendenti ed imparzialità nella gestione del personale - afferma Marco Sansone del Coordinamento Regionale USB -. Non siamo riusciti a sensibilizzare fino in fondo i lavoratori sul tema della sicurezza in Anm. napoli.fanpage

