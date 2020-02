Metro Roma, dopo un anno riapre la fermata Barberini, ma solo in uscita. La sindaca Raggi: “Troppo tempo, ma la sicurezza viene prima” (Di lunedì 3 febbraio 2020) dopo un anno di chiusura a Roma riapre la stazione di Barberini, sulla linea A. Una buona per i passeggeri, ma solo a metà: potranno scendere, ma non salire a una delle fermate più affollate del centro, a poca distanza da Fontana di Trevi. Il 23 marzo 2019 era stata chiusa dopo il cedimento improvviso di una scala mobile, incidente che ha convinto la sindaca di Roma Virginia Raggi ad avviare un piano di revisione delle scale mobili. “Le autorità competenti, a valle dell’esito positivo dei collaudi previsti, hanno autorizzato la riattivazione dell’ultimo impianto” ha comunicato l’Atac, la società che gestisce i trasporti nella Capitale.”Di conseguenza domani, 4 febbraio, la stazione Barberini verrà riaperta in uscita da inizio servizio, alle ore 5.30″, Per alcuni mesi era stata chiusa anche la fermata successiva, Repubblica, obbligando i passeggeri a ... ilfattoquotidiano

