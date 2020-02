Mantova, si presenta in caserma e minaccia di morte la moglie davanti ai carabinieri: arrestato (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un uomo di 35 anni è stato arrestato ieri a Viadana, paese in provincia di Mantova, per aver insultato e minacciato di morte la moglie. L'uomo si è presentato in caserma, dove ha trovato la moglie e il padre di lei, e non curandosi della presenza dei militari ha iniziato a minacciarla di morte. Ora è nel carcere di Mantova in attesa di essere processato. fanpage

