“Fallito”. ‘Choc’ a Live non è la D’Urso: Raz Degan insultato pesantemente dal discusso vip. Barbara D’Urso si infuria (Di lunedì 3 febbraio 2020) La puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda domenica 2 febbraio 2020 è stata piena di colpi di scena. E anche di momenti “choc”. Come quello che ha visto protagonista il bell’attore Raz Degan, ex di Paola Barale. L’attore è stato il protagonista del momento “uno contro tutti” e, tra gli altri, si è dovuto confrontare con il farmacista del quale aveva parlato come del “veleno per la mente”. Stiamo parlando del farmacista Alberico Lemme che non poteva cogliere occasione migliore per replicare a Raz Degan. Lemme non ci va affatto per il sottile e si rivolge a Raz Degan in modo “choc”: “Volevo dire che la ruota gira, da accusato ad accusatore. Lui ha fatto un furto, 51 anni rubati a Cristo non ha concluso nulla nella vita” con queste parole Lemme attacca brutalmente Raz Degan. Ma questo è solo l’inizio e la cosa va avanti con parole ancora più dure. Roba esagerata. Ma cosa ha detto ... caffeinamagazine

Noovyis : (“Fallito”. ‘Choc’ a Live non è la D’Urso: Raz Degan insultato pesantemente dal discusso vip. Barbara D’Urso si inf… - infoitinterno : Eternit, le frasi choc del magnate svizzero: 'Odio gli italiani, vivono in uno Stato fallito' - Fantama44110428 : RT @LaVeritaWeb: Le parole choc di Stephan Schmidheiny, patron svizzero di Eternit, accusato per la strage nel suo stabilimento: «Odio gli… -