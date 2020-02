Accoltellamento anche a Londra: ferite 3 persone. Torna la paura del terrorismo, dai quaderni dell’aggressore spunta l’ossessione di voler diventare martire (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tre persone ferite gravemente a Londra. L’aggressore londinese aveva l’ossessione di voler diventare martire Londra: 3 persone sono state accoltellate nella capitale, questa volta in un’area periferica della città ma comunque molto affollata. Per l’esattezza nella strada principale dove sono presenti tutti i negozi del quartiere, lungo Streatham High Street. Per la polizia pare non vi … L'articolo Accoltellamento anche a Londra: ferite 3 persone. Torna la paura del terrorismo, dai quaderni dell’aggressore spunta l’ossessione di voler diventare martire NewNotizie.it. newnotizie

