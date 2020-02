Virus,pakistani in Cina non rimpatriati

Cina a causa della diffusione del Virus Zafar Mirza, consigliere del premier sulla Salute, ha dichiarato:"una persona infetta dal coronaVirus può trasferire il Virus a un altro essere umano. L'OMS ha dichiarato l'emergenza.Essendo una nazione responsabile il Pakistan vuole garantire la massima sicurezza ai residenti".Secondo dati ufficiali,i pachistani in Cina sono tra i 28mila e i 30mila.Circa 500 giovani studiano in diverse istituzioni a Wuhan(Di domenica 2 febbraio 2020) Islamabad ha annunciato che nessun cittadino pakistano sarà evacuato dallaa causa della diffusione delZafar Mirza, consigliere del premier sulla Salute, ha dichiarato:"una persona infetta dal coronapuò trasferire ila un altro essere umano. L'OMS ha dichiarato l'emergenza.Essendo una nazione responsabile il Pakistan vuole garantire la massima sicurezza ai residenti".Secondo dati ufficiali,i pachistani insono tra i 28mila e i 30mila.Circa 500 giovani studiano in diverse istituzioni a Wuhan(Di domenica 2 febbraio 2020)

