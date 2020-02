Torino, detenuto magrebino si uccide col gas prima dell'espulsione (Di domenica 2 febbraio 2020) Federico Garau Alla conclusione della pena prevista per il proprio reato, il nordafricano sarebbe dovuto salire a bordo di un aereo di sola andata diretto in Marocco Stava per fare ritorno in patria per la prevista espulsione in seguito alla conclusione della pena a cui era stato condannato, per questo motivo un detenuto di nazionalità marocchina si è tolto la vita tra le mura della casa circondariale di Torino. Mancavano solo dieci giorni alla sua scarcerazione ed al previsto trasferimento in aeroporto, da cui si sarebbe imbarcato su un volo di sola andata diretto in Marocco, ma il nordafricano protagonista della vicenda aveva già architettato un modo per non dover affrontare quel momento, da lui vissuto in modo tragico. Tanto che, come riportato dalla stampa locale che ha riferito i pochi dettagli sulla vicenda in questione, il 40enne aveva già manifestato con forza la sua ... ilgiornale

