Serie B | Benevento-Salernitana | probabili formazioni | pronostico e quote

Serie B - il Benevento ‘vede’ la promozione. Esonerati Zanetti e Muzzi : Serie B, i risultati della ventunesima giornata. Il Benevento ritrova il successo. Perdono in casa Pordenone e Crotone. ROMA – Serie B, i risultati della ventunesima giornata. Primo successo nel nuovo anno per il Benevento che è riuscito a superare nel finale il Cittadella e allungare su Pordenone e Crotone, entrambe k.o. in casa rispettivamente contro Pescara e Spezia. Per gli abruzzesi si tratta del primo successo con Legrottaglie ...

Video/ Cittadella Benevento - 1-2 - : highlights e gol - colpo dei sanniti! - Serie B - : Video Cittadella Benevento, risultato finale 1-2,: highlights e gol della partita, valida nella 21giornata della Serie B, disputata al Tombolato.

RISULTATI Serie B - CLASSIFICA/ Diretta gol : Benevento sempre più primo! Live score : RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA e Diretta gol Live score delle partite in programma oggi, sabato 25 gennaio 2020, per la 21giornata di campionato.

Serie B - il Benevento vince ancora : Cittadella ko 2-1 - decide un gol di Maggio : Con un gol di Christian Maggio, ex giocatore della nazionale e capitano del Napoli, il Benevento ha piegato 2-1 il Cittadella. Ko interno del Pordenone, che si è fatto sorprendere dal Pescara, guidato per la prima volta da Legrottaglie. Pareggi in Pisa-Juve Stabia e Entella-Cremonese, domenica grossa chance per il Crotone, che vincendo salirebbe al secondo posto.Continua a leggere

Serie B - il Cittadella ospita il Benevento : gara live su DAZN : La capolista Benevento ha finora letteralmente dominato il campionato, con dove vedere Cittadella-Benevento Tv streaming e vuole ora tornare alla vittoria dopo il passo falso di una settimana fa contro il Pisa (prima erano arrivati sette successi consecutivi. Avversario della formazione di Inzaghi sarà il Cittadella, che naviga in zona playoff, ma che ha la […] L'articolo Serie B, il Cittadella ospita il Benevento: gara live su DAZN è ...

Serie B - il Pisa rallenta il Benevento. Il Crotone vince il derby : Serie B, i risultati della ventesima giornata. Il Benevento riparte con un pari contro il Pisa. derby di Calabria al Crotone. ROMA – Serie B, i risultati della ventesima giornata. Prima frenata dopo diverse giornate del Benevento. I sanniti vengono fermati dal Pisa (come successo all’andata), interrompendo una striscia di vittorie che durava da novembre. Non ne approfitta il Pordenone (2-2 a Frosinone) che vede avvicinarsi il ...

Video/ Benevento Pisa - 1-1 - : highlights e gol. Si interrompe la Serie dei sanniti! : Video Benevento Pisa, risultato finale 1-1,: Coda illude i suoi tifosi, l'autogol di Tuia interrompe la striscia di vittorie consecutive dei sanniti.

Benevento Pisa streaming e tv : dove vedere la partita della Serie B : Benevento Pisa streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A Benevento Pisa streaming TV – Oggi, sabato 18 gennaio 2020, alle ore 21 Benevento e Pisa scendono in campo allo stadio Ciro Vigorito, gara valida per la 20esima giornata della Serie B 2019-2020. partita che vedrà la capolista, sempre più lanciata verso la promozione (46 punti, a più 12 dalla seconda), affrontare i toscani, tredicesimi a quota 24 punti. ...

Benevento-Pisa - Serie B : formazioni - pronostici : Benevento-Pisa è il posticipo della domenica sera della ventesima giornata di Serie B, si gioca alle 21: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta streaming. BENEVENTO – PISA | domenica ore 21:00 Il Benevento alla fine del girone di andata si trova già con un piede e mezzo in Serie A. La squadra allenata da Pippo Inzaghi ha dimostrato di essere troppo forte, ha vinto ben 14 partite su 19 perdendo una sola volta. Ha un ...

Pippo Inzaghi - le sue montagne russe : Bologna flop e Benevento da record. E' il re della Serie B : «Fra qualche anno, quando qualcuno cercherà di batterci, capiremo davvero quello che abbiamo fatto». Filippo Inzaghi fa ancora fatica a realizzare l' impresa compiuta dal suo Benevento dopo il 4-0 rifilato all' Ascoli nell' ultimo turno del girone d' andata della serie B. I numeri parlano chiaro: 46

Serie B - Benevento da record : mai così tanti punti a metà stagione : Serie B, continua a volare il Benevento di Filippo Inzaghi che ieri ha battuto l’Ascoli imponendosi per 4-0 Squadre in campo ieri per quanto riguarda il campionato di Serie B. Ancora una vittoria del Benevento di mister Inzaghi che si è imposto per 4-0 sull’Ascoli. Tripletta di Sau incontenibile e poi la rete di Tuia a fissare il punteggio. Con la vittoria di ieri i giallorossi cono arrivati a quota 46 punti. Un vero e proprio ...

Serie B - Benevento da record. Bene Crotone e Pordenone - Perugia k.o. : Serie B, i risultati della diciannovesima giornata: Venezia ed Entella firmano gli ultimi colpi esterni. Poker del Benevento. ROMA – Serie B, i risultati della diciannovesima giornata. Il girone di andata del campionato cadetto si è concluso con il dominio del Benevento. Settima vittoria consecutiva per i campani che hanno chiuso con tutti i primati possibili. Nell’ultima sfida del 2019 la squadra sannita ha superato 4-0 ...

Risultati Serie B - il Benevento ammazza il campionato : 4-0 all’Ascoli - tripletta per Sau : Risultati Serie B – Altra vittoria per il Benevento di Pippo Inzaghi. La squadra campana sta ammazzando il campionato a suon di 3 punti. Ad arrendersi allo strapotere delle “Streghe” è stato l’Ascoli. Rete annullata ai marchigiani al 18′: Da Cruz insacca ma il direttore di gara ravvisa un tocco di mano. Apre i conti il difensore Tuia con un colpo di testa su assist del solito Kragl da calcio di punizione, ...

Benevento - una squadra di alieni sbarcata in Serie B : Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Stesura completata. Un’altra pagina del libro dei record è volata via, si è passati già oltre. Il Benevento battendo il Chievo ha nuovamente superato se stesso: terza vittoria di fila in trasferta, non era mai successo nei precedenti due campionati che lo avevano visto ai nastri di partenza. Un risultato che appare addirittura infimo se paragonato a ciò che sta costruendo la Strega in questa ...