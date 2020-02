Serie A, Atalanta-Genoa: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 2 febbraio 2020) Serie A, Atalanta-Genoa: probabili formazioni, pronostico e quote Atalanta-Genoa è uno dei match della 22esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto domenica 2 febbraio alle ore 15:00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo. L’Atalanta attualmente si ritrova quinta in classifica a 38 punti ed è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Torino per 0-7. Un grande successo che ha fatto riprendere la squadra giusta alla Dea, ormai non più una sorpresa e in cerca di un’altra qualificazione in Champions League.Segui Termometro Politico su Google News Il Genoa è terzultimo in graduatoria a 15 punti e proviene dal pareggio in trasferta contro la Fiorentina per 0-0. Il mercato di gennaio ha visto crearsi un nuovo Grifone, che ora non ha più scuse per riprendere la giusta rotta che porta alla salvezza. La classifica aggiornata alla giornata 22 Le ... termometropolitico

