Luigi Favoloso contro la madre e Nina Moric: la rabbia esplode in diretta (Di domenica 2 febbraio 2020) Sfuriata e urla a Live – Non è la d’Urso, dove Luigi Mario Favoloso ha portato in scena la sua versione dei fatti dopo le pesantissime accuse di violenza lanciate da Nina Moric. La modella lo ha dipinto come un violento, e lo avrebbe denunciato per maltrattamenti aprendo a un contrattacco che la vedrebbe a sua volta denunciata per diffamazione. Lui, dopo l’allontanamento volontario che ha monopolizzato intere pagine di gossip, si difende e rilancia con una tesi: “I lividi? Dovuti alla mini liposuzione“. Faccia a faccia esplosivo con la madre Luigi Mario Favoloso ne ha anche per sua madre, Loredana Fiorentino. La donna, che nell’immediatezza della presunta scomparsa del 32enne era approdata in diverse trasmissioni tv per parlare del caso, è finita nel mirino dei veleni lanciati dal giovane. “Mi hai messo in imbarazzo, devi ammettere di aver sbagliato. Io ora ho denunciato Nina ... thesocialpost

QuartoGrado : 'Si tratta di morti di fama e di fama! Una storia di grande disonestà intellettuale per prendere in giro il pubblic… - EmanueleNovizio : Luigi Mario Favoloso ha così ragione che in studio non lo fanno parlare. Non guardo la tv, ma questo qui mi piace. Bravo. #none - AlFraeMemi : RT @Jaylee28342549: In studio tutti scioccati perché ha vinto il live sentiment Luigi Favoloso mentre noi da casa #noneladurso https://t.co… -