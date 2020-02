Cittadella giudiziaria: via le Istituzioni, si fa giaciglio per il clochard della Lungoirno (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Spente telecamere e microfoni, quando tutto torna alla calma dello scorrere quotidiano lui, il clochard della Lungoirno organizza il suo giaciglio e si piazza lì, nell’unico angolo che gli assicura una ‘copertura’ alla vista di chi in auto sfreccia in direzione-mare e dei pochi che transitano – frettolosi – sul marciapiede. Siamo all’ingresso appena inaugurato della Cittadella: a poche ore dall’inaugurazione dell’anno giudiziario, al precoce calare della sera, è stridente la contrapposizione tra lo Stato che con le sue massime cariche istituzionali e giudiziarie locali ha da poco lasciato l’edificio e colui che, nelle evidente condizione di diseredato, riesce a conferire un inaspettato… significato notturno ad una struttura costruita per attività diurne. Un amaro paradosso. ... anteprima24

