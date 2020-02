Brignone-Goggia in super G: è un’altra doppietta azzurra (Di domenica 2 febbraio 2020) È il meraviglioso anno di Federica Brignone. L’atleta valdostana ha ottenuto la sua quarta vittoria in stagione – accompagnata da ben cinque podi – ed è passata al comando anche nella classifica di specialità del super Gigante. Il successo è stato ottenuto sulla pista di Sochi, in tandem con Sofia Goggia: la coppia Brignone-Goggia ha timbrato un’altra doppietta azzurra, dopo che nel gigante della scorsa settimana era arrivata addirittura una tripletta (le due partner di Brignone, in quella circostanza, erano state Elena Curtoni, al primo successo in carriera, e Marta Bassino). LEGGI ANCHE > Infinita Italia dello sci a Bansko: Curtoni, Bassino e Brignone monopolizzano il podio Brignone-Goggia, è doppietta azzurra a Sochi Incredibile la prestazione di Federica Brignone che è riuscita a passare in testa davanti alla connazionale dopo un clamoroso errore nella ... giornalettismo

