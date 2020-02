Salvini dà ‘lezioni’ di Coronavirus a Conte. “Il governo ha perso tempo” (Di sabato 1 febbraio 2020) Emergenza Coronavirus in Italia. Il leader della Lega Matteo Salvini critica l’operato di Conte e gli rinfaccia ritardi imperdonabili sulla vicenda. L’idea di convocare d’urgenza un Consiglio dei Ministri per parlare dell’emergenza Coronavirus a molti non è piaciuta. Troppo tardiva, dicono. Matteo Salvini ha poi rincarato la dose attaccando Conte e i suoi. “Qualcuno nel … L'articolo Salvini dà ‘lezioni’ di Coronavirus a Conte. “Il governo ha perso tempo” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

novecento_lett : @pvergari @La7tv @a_padellaro @matteosalvinimi Toh un'altra Alba Parietti che dà lezioni di civiltà e di voto, insi… - CBinnella : RT @orfakappa: Per la serie 'Lezioni di alto giornalismo', ieri a #Piazzapulita c'è stato un bel contraddittorio tra il ragazzo del #citofo… - orfakappa : Per la serie 'Lezioni di alto giornalismo', ieri a #Piazzapulita c'è stato un bel contraddittorio tra il ragazzo de… -