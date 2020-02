LIVE Kenin-Muguruza 4-6 2-1, Finale Australian Open 2020 in DIRETTA: avvio di secondo set senza break! (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Risposta di dritto della spagnola in rete. 40-0 Costretta nuovamente a correre, Muguruza cede con il dritto. 30-0 Kenin muove per tutto il campo l’avversaria e la colpisce con il rovescio incrociato. 15-0 Primo ace della partita per Kenin. 1-1 Ace di Muguruza! Anche la spagnola tiene la battuta a zero. 40-0 Bellissimo scambio che si chiude con il rovescio di Kenin in rete. 30-0 Servizio e rovescio vincente di Muguruza. 15-0 Out il rovescio di Kenin. 1-0 La statunitense vince il primo game a zero. 40-0 Dritto di Muguruza in corridoio. 30-0 Prima e dritto a chiudere di Kenin. 15-0 Non controlla la risposta di rovescio Muguruza. INIZIATO IL secondo SET. 4-6 Dritto di Kenin in corridoio, il primo set se lo aggiudica la spagnola. 40-30 Avanza troppo Muguruza che indietreggia e non riesce poi a mandare la palla nel campo ... oasport

